Divulgado resultado das inscrições para novos estudantes na rede pública

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) divulgou nesta quinta-feira (28) os resultados das inscrições para novos estudantes que buscam uma vaga na rede pública de ensino em 2024.

Os resultados contemplam alunos dos diversos segmentos educacionais, incluindo ensino regular (educação infantil, ensino fundamental e médio), ensino especial (estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista – TEA, transtornos funcionais específicos e altas habilidades/superdotação), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Após a divulgação dos resultados, os estudantes selecionados deverão realizar as matrículas presencialmente na escola designada, no período de 3 a 10 de janeiro de 2024.

Reorganização da escola.

Aqueles que solicitaram remanejamento, visando a mudança de uma escola pública para outra, devem verificar os resultados diretamente na escola em que o pedido foi efetuado. Após confirmar o remanejamento na unidade de ensino de 2023, o estudante ou seu responsável deve comparecer presencialmente na nova escola para efetuar a matrícula, no mesmo período de 3 a 10 de janeiro.

Vagas Remanescentes

É importante destacar que a não confirmação da matrícula resultará na perda da vaga na escola indicada. Nesse caso, o estudante terá uma nova oportunidade somente quando forem disponibilizadas as vagas remanescentes, que ocorrem após o período regular de matrículas.

A Secretaria de Educação reforça que os estudantes e/ou responsáveis devem estar atentos aos prazos estabelecidos, de forma a garantir o acesso à educação na rede pública do Distrito Federal.

Veja aqui a relação de documentos necessários para efetivar a matrícula

Apresentar a original e cópia de:

• Documento de identificação (RG) – Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto

• CPF do estudante

• Registro Geral (Carteira de Identidade ou CNH) do responsável legal pela matrícula do estudante

• CPF do responsável legal pela matrícula do estudante

• Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar

• Comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição

• 2 (duas) fotografias 3 x 4

• Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

• Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019

• Número do NIS – Número de Inscrição Social Número do NIS – Número de Inscrição Social (NIS) do responsável legal pela matrícula do estudante

Documentos EJA

Apresentar a original e cópia:

• Documento de identidade (RG)

• CPF do estudante

• 2 (duas) fotografias 3 x 4

• Registro Geral (Carteira de Identidade ou CNH) do responsável legal pela matrícula do estudante quando for menor de 18 anos

• Declaração Provisória de Matrícula (DEPROV) ou Histórico Escolar

• Comprovante de residência ou do local de trabalho

*Com informações da Agência Brasília