Divulgado o resultado do processo seletivo para a Secretaria de Educação do DF

O processo seletivo tem como objetivo complementar o banco de reserva de professor temporário da Secretaria de Educação

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Secretaria de Educação da capital federal divulgou o resultado do processo seletivo para contratação temporária de professores substitutos na rede pública de ensino.

A lista é destinada para complementar o banco de reserva da pasta, e pode ser conferido na seguinte ordem: regional, código/componente curricular, turno, número de inscrição, nome do candidato, nota final e classificação.

Todas as publicações oficiais do processo seletivo encontram-se disponíveis no endereço eletrônico da banca responsável, o Instituto Quadrix.