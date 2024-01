Divulgado novo cronograma para contratação de professores temporários

No dia 29 já estarão disponíveis as relações de cada coordenação regional no site da Secretaria de Educação

Por meio da Circular nº 2/2024, a Secretaria de Educação (SEE-DF) divulgou, nesta terça-feira (9), informações sobre a contratação de professores substitutos, incluindo as datas para realização de banca de aptidão, entrega de documentação, atendimento às professoras em estabilidade provisória, convocação e contratação.

Confira abaixo o cronograma de ações.

– Divulgação, no site da SEE-DF, dos cronogramas de entrega de documentos, por Coordenação Regional de Ensino (CRE), para contratação: sexta-feira (12)

– ⁠Período de realização de banca de aptidão: entre os dias 15 e 19 deste mês

– Período de entrega de documentação para possível contratação: de 22 a 26 deste mês

– Divulgação, no site da SEE-DF, dos cronogramas de bloqueio de carência e contratação, por CRE, para contratação: a partir do dia 26

– Período de convocação para bloqueio de carências e contratação: a partir do dia 29, às 10h.

A organização de cada coordenação regional de ensino, data e componente curricular será amplamente divulgado pela própria CRE, além do site da SEE-DF.

A subsecretária de Gestão de Pessoas da SEE-DF, Ana Paula Aguiar, ressalta a importância deste planejamento imediato: “Dentro do compromisso de fortalecer o ensino público, antecipamos a divulgação do planejamento para a contratação de professor substituto, proporcionando mais tempo de preparo aos candidatos. Queremos garantir que tenhamos profissionais qualificados atuando em nossas escolas. Valorizamos a contribuição desses profissionais para o sucesso educacional no Distrito Federal”.

Os interessados devem ficar atentos às informações, datas e todos os cronogramas que estarão disponíveis no site oficial da SEE-DF, em momento oportuno, para que possam garantir uma participação bem-sucedida no processo seletivo.

Documentação exigida

Durante a entrega dos documentos, o candidato deve apresentar os originais para a conferência pela CRE.

A análise incluirá os seguintes documentos:

→ Carteira de Identidade;

→ Comprovante de Situação Cadastral no CPF;

→ Pasep;

→ Número da conta no BRB;

→ Título de Eleitor;

→ Quitação eleitoral;

→ Quitação militar (Certificado de Reservista);

→ Comprovante de residência com CEP (atualizado);

→ Atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental do ano de 2024;

→ Registro no Conselho Regional de Educação Física/Cref (para professores de Educação Física);

→ Certidão de nada consta criminal;

→ Candidato residente no Distrito Federal: Certidão do TJDFT e da Polícia Federal;

→ Candidato não residente no Distrito Federal: Certidão do respectivo estado, do TJDFT e da Polícia Federal;

→ Documentos comprobatórios dos requisitos do componente curricular de aprovação, conforme Anexo I do Edital nº 53, de 2023; e

→ Declaração de Aprovação.

Além disso, são necessários formulários e declarações, incluindo impressão e preenchimento para a entrega dos documentos na CRE, formulário de solicitação de suspensão do banco de aprovados e informações cadastrais.

*Com informações da SEE-DF