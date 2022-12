Divulgada nova lista de habilitados para regularização no Recanto das Emas

É importante que cada morador habilitado atenda ao contato da companhia para não perder nenhuma orientação referente a entrega das escrituras

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab-DF) divulgou, nesta quinta-feira (1º), a listagem com 24 moradores do Recanto das Emas, agora habilitados para o procedimento de regularização por legitimação fundiária. Após análise da documentação necessária, esses imóveis estão aptos para receberem a escritura.

No Recanto das Emas, diversos moradores estão habilitados ou já possuem suas escrituras em mãos. Essa habilitação é iniciada com a coleta de documentos na cidade, depois segue para análise da companhia e, na etapa seguinte, viabiliza aos ocupantes a doação ou venda direta do bem, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação.

Todas as listas de habilitados ficam disponíveis no portal da Codhab, na aba Regularização – Andamento da Localidade. É importante que cada morador habilitado atenda ao contato da companhia, para não perder nenhuma orientação referente a entrega das escrituras.

Confira a lista com os nomes das pessoas habilitadas.

Com informações da Agência Brasília