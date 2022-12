Divulgada lista completa dos sorteados no Nota Legal

Um morador do Sudoeste foi o felizardo ganhador do prêmio de R$ 500 mil, maior valor do sorteio

A Secretaria de Fazenda divulgou, nesta quarta-feira (28), a lista completa dos ganhadores do segundo sorteio Nota Legal 2022. São 12,5 mil contemplados. A lista consta no Diário Oficial do DF (DODF) de hoje (28).

Consulte a lista completa:

O sorteio foi realizado no último dia 23. Foram distribuídos, ao todo, R$ 3 milhões. Os prêmios variavam entre R$ 100 e R$ 500 mil. O ganhador do maior valor foi um morador do Sudoeste, contemplado após fazer uma compra de R$ 22,87.

Os premiados pelo segundo sorteio do Nota Legal deverão acessar o portal do Nota Legal até 21 de junho de 2023 e informar a conta bancária para que seja feito o depósito do prêmio.