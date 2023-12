Divulgada a licitação para conclusão da reforma em Unidade Neonatal do Hmib

Conforme o aviso, a licitação ocorrerá em 16 de janeiro de 2024. O valor estimado para a contratação é de R$ 1.506.509,78

O Departamento de Compras da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), publicou um aviso de licitação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), sinalizando um importante passo para a conclusão da reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru, do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). Esse processo licitatório eletrônico visa contratar uma empresa de engenharia para finalizar a obra, sendo de fundamental importância para a atenção à saúde neonatal na região.

Conforme o aviso, a licitação ocorrerá em 16 de janeiro de 2024. O valor estimado para a contratação é de R$ 1.506.509,78. O processo é uma iniciativa da Secretaria de Saúde e visa retomar uma obra que enfrentou interrupções no passado.

Diretor de Edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, destacou a importância desse projeto: “Após a paralisação da obra, que foi executada parcialmente, a unidade operou provisoriamente em outra área do hospital. Essa unidade é crucial para mães com filhos prematuros, oferecendo um espaço para o essencial contato entre mãe e filho, e a orientação necessária antes que os bebês possam ir para casa com segurança. Com a conclusão da obra, prevista ainda para 2024, poderemos oferecer um espaço renovado e totalmente equipado para atender às necessidades dessas famílias”.

A reforma inclui a instalação de novos revestimentos, sistemas de climatização e energia, esquadrias, impermeabilização da laje e recuperação da fachada. Este projeto não apenas melhora significativamente a infraestrutura do Hmib, mas também oferece um ambiente mais seguro e confortável para o cuidado neonatal. “A interrupção da obra bem no auge da covid-19 em 2020 fez com que sua retomada demorasse mais que o desejado, porém, depois de envidado muito esforço por parte da Secretaria de Saúde e da Novacap, finalmente a obra poderá ser entregue à população, ampliando ainda mais os serviços no Hmib ”, ressaltou Leonidio Neto, subsecretário de Infraestrutura em Saúde.

Os interessados em participar da licitação podem obter mais informações e acessar o edital e seus anexos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br. Contatos adicionais podem ser feitos pelos telefones (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322, ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da Agência Brasília