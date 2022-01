Distrito Federal tem melhor internet, aponta Comitê Gestor da Internet

O Mapa de Qualidade da Internet, comandado pelo Comitê Gestor da Internet (CGI), aponta a maior velocidade de download do país, com 63 Mbps por segundo

De acordo com o Mapa de Qualidade da Internet, conduzido pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), comandado pelo Comitê Gestor da Internet (CGI), o Distrito Federal, tem a maior velocidade de download do país, com 63 Mbps por segundo.

Para se ter noção, no ranking dos estados apresentados pela entidade, o Amazonas, último colocado da lista, tem capacidade de 6,6 Mbps por segundo. Uma diferença de quase 10 vezes.

A analista de projetos do NIC.br Gabriela Marin explicou, em uma entrevista ao site UOL, que a tamanha diferença de qualidade entre regiões do país, está ligada a fatores demográficos e geográficos.

Na comparação com outros países, a velocidade e os demais índices medidos no Mapa estão dentro d A média de velocidade de download dos países da OCDE gira em torno de 40 Mbps, o que colocaria o Brasil próximo dos valores de Colômbia e México, por exemplo.

O Mapa de Qualidade da Internet reuniu dados de navegação de internautas de todo o país em um período dos seis últimos meses, coletados diariamente com medições feitas pelo SIMET.

Ranking do Mapa de Qualidade da Internet no Brasil:

Distrito Federal; São Paulo; Rio de Janeiro; Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Paraná; Espírito Santo; Minas Gerais; Goiás; Paraíba; Rio Grande do Norte; Pernambuco; Ceará; Mato Grosso do Sul; Rondônia; Mato Grosso; Sergipe; Piauí; Bahia; Pará; Maranhão; Tocantins; Alagoas; Amapá; Acre; Roraima; Amazonas