Novos estacionamentos na Ponte Alta melhoram acesso e valorizam comércio local

O Gama tem recebido uma série de melhorias na infraestrutura, entre elas, a construção de dois estacionamentos comerciais com cerca de 200 vagas na rua Chiara, na Ponte Alta Norte. A demanda atende um pedido da comunidade devido à necessidade de estrutura adequada para o comércio em crescimento.

Para melhorar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária para moradores e visitantes, a Novacap também está implementando mais dois estacionamentos estratégicos na região: estacionamento da Rua Buritis, com área total de 6.150 m² e o estacionamento na entrada da Avenida São Francisco, com 600 m². O investimento dessas intervenções é de aproximadamente R$ 600 mil.

A obra na rua Chiara é considerada importante porque trará mais conforto e segurança aos frequentadores da região, vai valorizar o comércio local e tirar a poeira que antes incomodava moradores e clientes. A administradora da região, Joseane Feitosa, destacou que essa é apenas uma das várias intervenções em curso na cidade por meio do programa GDF nas Ruas.

A educadora física Shara Rodrigues, 28, que trabalha próximo à obra na região, destaca a importância da construção dos dois estacionamentos tanto para os comerciantes quanto para os clientes. “Além da poeira em excesso, a sujeira acabava entrando na academia e dificultando o trabalho da equipe de apoio. Mesmo com manutenção constante, os equipamentos viviam sujos, e isso gerava muitas reclamações dos alunos”, explicou. Para ela, a intervenção também aumentará o movimento do local.

Morador da região há 12 anos, o empresário Ernesto Gold, 47, também acredita que a obra terá um impacto muito positivo, principalmente para o comércio local. “Com um estacionamento digno, o cliente chega com mais facilidade. Isso vai aumentar o fluxo de pessoas e facilitar a vida de quem mora e trabalha aqui”, completou.

Entre as obras em andamento no Gama estão outros estacionamentos na Ponte Alta, a construção de uma ciclovia na DF-475 executada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER), e melhorias como estacionamentos na Avenida dos Bombeiros, na Avenida São Francisco, no setor central do Gama e em diversos outros pontos.

Além disso, há construção de calçadas no setor central e em áreas como a Rua Rodobelo e nas proximidades do supermercado Bellavia, também na Ponte Alta. Um dos destaques citados pela administradora regional foi a reforma do Parque Leste, um espaço de lazer muito frequentado por crianças e famílias do Gama, localizado próximo à Praça do Cine Itapuã. A obra, executada pela Novacap, também integra o programa GDF nas Ruas. Na área da saúde, está em andamento a construção de uma unidade básica de saúde (UBS) na DF-180.

Com informações da Agência Brasília