Distritais ressaltam importância da campanha agosto lilás contra a violência doméstica e familiar

Deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ressaltaram, nesta terça-feira (01), a importância da campanha agosto lilás, que busca conscientizar a população sobre a violência doméstica e familiar.

A deputada Doutora Jane (MDB) trouxe o tema à tribuna e solicitou à direção da Casa que ilumine o edifício da Câmara Legislativa com a cor da campanha.

“Agosto é o mês dedicado para discutir a violência doméstica e familiar. O envolvimento da sociedade, levando esse tema para as escolas, é fundamental para cessar os casos de violência que infelizmente vêm acontecendo no DF”, afirmou a deputada.

Max Maciel (PSOL) concordou com a colega e ressaltou uma dificuldade que ainda persiste na apuração de casos de violência contra a mulher. “A violência contra as mulheres tem se tornado algo danoso no DF. Algumas coisas precisam ser mudadas. Hoje, o agressor ainda consegue ter acesso aos dados da vítima nos autos do processo e pode voltar a persegui-la mesmo que ela mude de telefone ou endereço, por exemplo”, alertou o distrital.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF