Mais um dia acaba e Lázaro segue foragido

Conhecido como serial killer, Lázaro tem uma extensa ficha criminal e já trocou tiros com a polícia quatro vezes durante os dias de buscas

Ao final do 12º dia de buscas por Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar uma família no DF e empreender fuga, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que as equipes policiais continuam em operação para captura do criminoso.

A pasta informou que a força-tarefa foi reforçada com 2 cães do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. A operação conta, hoje, com 5 cães ao todo e suas respectivas equipes.

A equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal também foi incorporada à força-tarefa. O trabalho continua de forma ininterrupta envolvendo as polícias militar e civil de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal, além da DPOE/DF.

Todas as informações que chegam ao conhecimento da força tarefa estão sendo devidamente conferidas, caso não sejam de caráter reservado, serão divulgadas.

Qualquer informação relevante deve ser encaminhada para o disque denúncia criado para operação de captura de Lázaro Barbosa: (061) 9 9839-5284

Conhecido como serial killer, Lázaro tem uma extensa ficha criminal e já trocou tiros com a polícia quatro vezes durante os dias de buscas. O procurado têm interferido na rotina dos moradores e trabalhadores de chácaras localizadas nas regiões de Edilândia, Girassol, Cocalzinho e Águas Lindas

Desde que assassinou uma família no Incra 9 (ceilândia), em 9 de junho, ele tem invadido e incendiado propriedades, ameaçado moradores e feito reféns.