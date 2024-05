Dia Sem Lixo, nesta quinta (16), conscientiza população sobre descarte correto de resíduos

Nesta quinta-feira (16), a catação, varrição e coleta de lixo estarão suspensas devido ao ponto facultativo do Dia do Gari. Por conta disso, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) adota o Dia Sem Lixo – data em que a população deve ter atenção redobrada à produção e ao descarte de resíduos. Os serviços serão retomados normalmente na sexta-feira (17), conforme o planejamento de cada empresa.

“Em todo o Distrito Federal não haverá o recolhimento de resíduos, e a população deverá fazer a sua parte: não sujar a cidade e não depositar o lixo fora de casa. A ideia é chamar a atenção para a limpeza urbana e para a valorização dos garis, que trabalham para manter o DF limpo e promover saúde para toda a população”, salienta o diretor-presidente do SLU, Sílvio Vieira.

Manter o lixo fora das ruas evita o surgimento de vetores, como mosquitos e demais insetos, e o ataque de roedores e cachorros. “No Dia sem Lixo, pedimos que a população mantenha os resíduos dentro de casa e, nos demais dias, que os separe pelo menos em duas frações – recicláveis e coleta convencional. Esse ato simples facilita o trabalho de todos e ainda contribui com a preservação do meio ambiente”, explica a subdiretora de Gestão e Limpeza Urbana do SLU, Andréa Almeida.

No entanto, o ponto facultativo não se aplica aos servidores da autarquia e não afeta o funcionamento das Usinas de Tratamento Mecânico Biológico, da Unidade de Recebimento de Entulhos (URE), do Aterro Sanitário de Brasília (ASB), das Instalações de Recuperação de Recicláveis (IRRs) e dos Pontos de Entrega Voluntária, conhecidos como papa-entulhos.

Atenção ao descarte

Se não for possível adiar o descarte, o morador pode procurar um dos mais de 500 papa-lixos ou um dos 23 papa-entulhos distribuídos no Distrito Federal. Os papa-lixos são contêineres semienterrados preparados para receber resíduos da coleta convencional, ou seja, todo o material que não vai para a coleta seletiva.

Já o papa-entulho é o espaço adequado para o descarte de restos de obra, móveis velhos e outros itens volumosos. Esses equipamentos estão disponíveis em Águas Claras, Asa Sul, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Taguatinga e Samambaia.

A população também deve ter atenção, diariamente, com o descarte de lixo no chão. Embalagens, papéis, entre outros itens, devem ser inseridos em alguma das mais de 21 mil lixeiras do SLU instaladas em todas as regiões administrativas.

Veja, abaixo, um resumo do que fazer no Dia Sem Lixo:

* Mantenha os resíduos sólidos dentro de casa ou do comércio e só os disponha para coleta na rua na sexta-feira (17);

* Se preferir, utilize algum papa-lixo ou papa-entulho, conforme as especificidades de cada equipamento;

* Evite jogar lixo nas ruas. Procure a lixeira mais próxima ou guarde os resíduos consigo até encontrar um local apropriado para descarte;

* Propague a informação: comunique vizinhos, familiares e amigos sobre o Dia sem Lixo e como cada um pode ajudar na limpeza da cidade.

Comemoração

O Dia do Gari foi instituído como ponto facultativo pelo governador Ibaneis Rocha em 2022, exclusivamente para os trabalhadores da limpeza urbana. A profissão foi reconhecida nacionalmente em 16 de maio de 1976.

A festa deste ano será no Pavilhão do Parque da Cidade, das 8h às 14h. A programação terá lanche especial, música ao vivo, sorteio de prêmios, show de talentos dos garis com premiação, serviços de saúde, entre outras atrações.

*Com informações da Agência Brasília.