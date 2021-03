Dia Nacional do Artesão ganha semana de capacitação

Ações promovidas pela Setur-DF seguem até o dia 26/3 com a participação de representantes do Governo Federal, do GDF e especialistas do segmento

No Dia Nacional do Artesão (19/3), a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) promove homenagens, entre os dias 18 e 26 de março, uma programação especial nas redes sociais com live, Fórum do Artesanato e lançamento do Catálogo do Artesanato de Brasília. Tudo no formato on-line, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A iniciativa tem como objetivo destacar a importância do segmento e fortalecer o artesanato no DF, gerando mais emprego e renda. Atualmente, a Setur-DF possui cerca de 11 mil artesãos cadastrados.

As ações para a Semana do Artesão foram planejadas com intuito de continuar oferecendo condições de capacitação e estímulo a ideias inovadoras. “Desde o início da nossa gestão, em janeiro de 2019, o nosso governo vem trabalhando para proporcionar a todos os artesãos do DF apoio em estruturação, capacitação e promoção. E neste momento de pandemia, não seria diferente. Estamos trabalhando muito mais para continuarmos promovendo iniciativas que fomentam o setor, e assim estimular tanto os profissionais que já possuem a Carteira Nacional do Artesão, como jovens que ainda não conhecem os caminhos que precisam ser percorridos para se tornar um empreendedor do segmento, fortalecendo essa arte em nossa capital”, explica a Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

A programação tem início nesta quinta-feira (18/3), às 18h, com o segundo episódio da live Elas Pelo Turismo, nas quais mulheres empreendedoras compartilham trajetórias de sucesso e explicam como suas ideias inovadoras vêm impactando a cadeia turística no DF. Desta vez, o encontro contará com a participação de: Malba Aguiar, especialista em projetos voltados ao artesanato; Suzana Rodrigues, designer, artesã e empreendedora, ganhadora de vários prêmios e participação em exposições fora do Brasil; e a participação especial de Dona Antônia, mestre artesã que impulsionou na capital o trabalho com capim colonião. “O artesanato é um dos elos mais importantes da cadeia produtiva do turismo, pois, geralmente, o visitante opta por levar um produto típico do local. E o nosso artesanato é de alta qualidade e design diferenciado”, ressalta Suzana Rodrigues.

A conversa, mediada pela secretária Vanessa Mendonça, será transmitida nos perfis do Instagram e do Youtube da Setur-DF.

I Fórum do Artesanato do Distrito Federal

A partir de sexta-feira (19/3), data em que se comemora o Dia Nacional do Artesão, a programação fica por conta do 1º Fórum do Artesanato do Distrito Federal, promovido pela Setur-DF. O evento 100% on-line terá início às 9h, com transmissão em tempo real pelo Youtube da pasta.

“O Fórum atende um anseio da classe artesã, que pediu para que a Setur-DF organizasse um ambiente onde as pautas relevantes do artesanato pudessem ser debatidas e pensadas. Com essa realização, atendemos mais um pedido dos nossos artesãos”, destaca a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

O lançamento do evento contará com inserções do coordenador-geral da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Fábio Silva; do diretor do Departamento de Empreendedorismo Cultural da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do Turismo, Sérgio Fernandes Ferreira; da Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça; da secretária executiva da Secretaria de Governo do DF, Meire Mota; da diretora Técnica do Sebrae-DF e secretária executiva do Conselho de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, Rose Rainha; do presidente da Federação de Artesão do DF, Herbert Amorim; de representantes do Movimento Organizado para a Valorização do Artesão do Distrito Federal (Mova-DF), Rubens Aguilar e Lúcia Cruz, além da mestre artesã Maria de Fátima.

O primeiro painel do fórum discutirá políticas públicas para o artesanato e terá a participação de Fábio Silva e de Sérgio Fernandes Ferreira. Na ocasião, serão destacadas medidas de fomento para o segmento, sob a ótica da economia criativa com viés cultural e turístico, bem como os principais eixos de atuação do Programa do Artesanato Brasileiro. “O programa tem ações, em âmbito nacional, que visam o fortalecimento do artesão e do artesanato, com mais acesso ao mercado produtivo e simplificação do cadastramento desses profissionais”, argumenta Silva. “Em 2021, seguiremos com o propósito de entender as dificuldades e os desafios do setor, a partir do contexto de cada região do país”, afirma.

No sábado (20/3) será realizado painel com duas importantes frentes do artesanato local: o Movimento Organizado para a Valorização do Artesão do Distrito Federal (Mova-DF) e a Federação de Artesão do DF. Na avaliação de Herbert Amorim, presidente da federação, o encontro virtual deve estimular o compartilhamento do conhecimento, considerado por ele o bem mais valioso de todo artesão. “Iniciativas como esta da Setur-DF ampliam processos criativos e são maneiras de pensar no escoamento do conhecimento e da produção artesanal”, afirma Amorim. “A realização do fórum é recebida pelo Mova-DF como uma resposta da Setur-DF a uma demanda do segmento. Um verdadeiro reconhecimento do artesanato como parte da cultura da capital federal”, completa Rubens Aguilar.

O ciclo de palestras ocorrerá até o dia 25/3, com programação a partir das 10h.

Catálogo do Artesanato de Brasília

Uma entrega especial marcará o encerramento da Semana do Artesão. No dia 26/3, às 17h, será lançado o Catálogo do Artesanato de Brasília, acervo virtual que reunirá obras de 35 profissionais selecionados por meio de chamando público da Setur-DF. A coletânea, que estará disponível em versão eletrônica do site da pasta, tem o intuito de promover o setor, e será distribuída a lojistas, embaixadas, setor hoteleiro e formadores de opinião.

Artesanato do DF em números

A valorização do artesanato pela atual gestão do GDF vai muito além dos números. “O artesanato brasiliense está ganhando um novo impulso e vem se consolidando como uma importante fonte de renda, geração de emprego e oportunidades para milhares de famílias no DF”, destaca a secretária Vanessa Mendonça.

O estímulo ao setor é resultado de ações integradas do atual governo que, desde 2019, vem trabalhando para oferecer mais oportunidades aos talentos da cidade, como a disponibilização de espaços para a comercialização dos produtos, chances de qualificação, visibilidade e a Carteira Nacional do Artesão, que habilita este trabalhador legalmente em todo o Brasil. O documento oferece ainda a possibilidade de participação em eventos locais e nacionais. Entre 2019 e 2020, a Setur-DF emitiu 1.466 novas carteiras e renovou 725 cadastros. Foram 45 eventos fomentados apenas em 2019 e mais 30 em 2020, além da oportunidade de comercialização nas lojas permanentes: uma localizada no Alameda Shopping e outra no Pátio Brasil. Iniciativas que geraram, apenas nos últimos dois anos, R$ 1.375.660,47 em vendas e beneficiaram mais de cinco mil famílias.

SERVIÇO:

Programação completa do I Fórum do Artesanato do Distrito Federal no site da Setur-DF: http://www.turismo.df.gov.br/

Transmissão pelo YouTube: https://bit.ly/YoutubeSeturDF

Com informações da Setur