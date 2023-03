Dia Internacional da Mulher: Capital inicia preparação para o Brasileirão A3

Sob a orientação do experiente técnico Singo Santos, grupo trabalha forte no Complexo JK com foco no acesso

À espera da divulgação da tabela para o Brasileirão Feminino da Série A3, previsto para começar em 15 de abril; o Capital inicia a preparação da equipe que vai em busca do acesso à próxima divisão. Com o experiente Singo Santos como técnico, o grupo já conta com 18 atletas vindas de várias partes do Brasil e mais alguns reforços chegam nos próximos dias.

“O planejamento para a equipe feminina é o mesmo da equipe masculina: títulos, calendário, torneios nacionais. Enfim, proporcionamos uma estrutura igualitária, pois as metas são semelhantes”, destaca o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves.

Nesses primeiros dias de trabalho, as meninas do Tricolor focam na melhoria da forma e do condicionamento físico. À medida que o tempo passa, os treinamentos táticos e técnicos passam a fazer parte da rotina.

De acordo com a comissão técnica, as atletas foram selecionadas por meio de observação de jogos, vídeos e indicações de pessoas com conhecimento no mercado da bola feminino. Neste sábado (12), o Capital promove uma peneira com o objetivo de integrar mais atletas ao plantel.

Atualmente, entre os destaques, o time conta com a zagueira Dayara, as volantes Drika e Eliude, as meias Laura e Ana Júlia e as atacantes Teka e Ana Keyla, entre outras.

Campeã brasileira da Série A2 com o Minas Brasília, a goiana Eliude é uma das referências no futebol feminino do Distrito Federal. No ano passado, a volante estava na equipe do Cresspom, que conseguiu o acesso para a elite do futebol feminino nacional. “Pretendo ter a mesma trajetória pelo Capital”, almeja a craque. “Vim para dar o meu melhor e levar o time à Série A2 e, posteriormente, a A1”, promete.

Na comissão técnica, além de Singo, a equipe conta com o auxiliar técnico Breno Marcena e o preparador físico Helber Damião; além do reforço diversos profissionais do time masculino do Capital.

Ainda sem adversários definidos até o momento, o Capital observa a formação de uma Séries A3 mais fortes que aquela do ano passado, com clubes tradicionais como Vasco, Juventude (RS), Náutico (PE), Criciúma (SC), Mixto (MT) e Operário (MS), entre outros.

Realizado pela primeira vez em 2022, a competição é disputada em cinco fases, no formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Ao todo, 32 equipes lutam por quatro vagas na Série A2 do Brasileiro do próximo ano. “Nosso trabalho é para estaremos entre essas quatro”, crava o treinador.

Seletiva para novas atletas

O Capital está em busca de novas atletas. Interessadas em integrar a equipe podem participar da seletiva (peneira) agendada para este sábado (12). O evento é para mulheres acoma de 16 anos e ocorre a partir das 13 horas, no Estádio JK, no Paranoá. As inscrições estão abertas pelo capitalcf.com.br e a taxa é de R$ 30.

As atletas precisam levar seu material de treinamento (chuteira de trava e meião), além do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, disponível no site.

Conheça o Capital