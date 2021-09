Dia internacional da Caridade terá evento na 408 Sul

Rede de Brechós Peça Rara realiza uma atividade ao ar livre, onde as pessoas poderão fazer doações de alimentos e ganhar descontos

A quadra 408 Sul do Plano Piloto de Brasília ganhará um evento especial no próximo domingo, 5 de setembro, das 10 às 17 horas. Na data em que é comemorado o Dia Internacional da Caridade, a Rede de Brechós Peça Rara realiza uma atividade ao ar livre, onde as pessoas poderão fazer doações de alimentos para serem repassados a instituições carentes e ainda ganhar descontos nas compras feitas nas duas lojas da rede que funcionam no local e serão reinauguradas.

O Dia Internacional da Caridade foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data foi escolhida para homenagear a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Madre Teresa de Calcutá, que morreu em 5 de setembro de 1997 aos 87 anos. Por mais de quatro décadas, a freira e missionária trabalhou cuidando de pobres, doentes, órfãos e pessoas à beira da morte na Índia e outros países. A erradicação da pobreza é um grande desafio da humanidade.

Solidariedade

Para a CEO da Rede Peça Rara, Bruna Vasconi, o momento é de promover a solidariedade, ajudar principalmente aos mais afetados pela pandemia. “Temos promovido bazares com roupas e objetos doados pelos nossos clientes e ajudamos instituições que atendem pessoas carentes através do Instituto Eu Sou Peça Rara”. O instituto repassou recentemente mais de R$ 40 mil para essas instituições. “O dinheiro ajuda no pagamento das contas de luz, de água, na compra de alimentação, enfim na manutenção das instituições. Consideramos esse trabalho fundamental”, afirma.

Reinauguração

Sobre a reinauguração das lojas da comercial da 408 Sul elas contemplam o plano de modernização, padronização e expansão da Rede Peça Rara, que já conta com 23 unidades no país. Nesta semana a loja da 408 Sul fechou as portas para a total reformulação de seu espaço físico. Quase ao lado dela, a Peça Rara Ele também reabrirá as portas com muito gás e um maravilhoso vestuário masculino a preços que cabem no bolso.

O Diretor de TI do Peça Rara, Gustavo Vasconi adianta que no domingo, dia 5, serão colocados na porta das lojas enormes tonéis para o recolhimento das doações. As lojas Peças Rara darão um desconto de 10% a todos que comparecerem ao local e fizerem doação de 3 quilos de alimentos para o Instituto Eu Sou Peça Rara.

“A Rede Peça Rara entende que os reflexos da pandemia na vida das pessoas repercutiram nos seus hábitos, na sua maneira de ver o mundo e as levaram a pensar em uma vida mais sustentável. Queremos fazer a economia circular, com revenda de produtos bem cuidados e de boa qualidade e reproduzir a tendência mundial, de negócios do bem, ajudando também às pessoas mais necessitadas”, diz Gustavo.

O evento acontecerá de 10 às 17 horas e contará com a parceria da Parrilla Burger para as promoções.