Dia do Gari homenageia profissionais de limpeza urbana na próxima sexta (16)

Na próxima sexta-feira (16) celebra-se o Dia do Gari. A data foi instituída como ponto facultativo pelo governador Ibaneis Rocha, exclusivamente para os trabalhadores da limpeza urbana no Distrito Federal. Nesse dia, os garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) estarão de folga e serão homenageados com uma festa no Distrito de Limpeza Norte, a partir das 10h.

Neste dia, a população do Distrito Federal também é convidada a colaborar para que os garis possam aproveitar sua folga. Será o Dia Sem Lixo, durante o qual não haverá serviços de coleta, varrição ou catação de resíduos. É fundamental que os moradores não descartem lixo nas vias públicas, contribuindo para a manutenção da limpeza da cidade.

“Será um dia de homenagem e também de reflexão sobre a importância do trabalho dos garis. Sem esses profissionais, a limpeza e a saúde pública da nossa cidade estariam comprometidas. Nesta data, é essencial que a população se comprometa a fazer sua parte para manter a cidade limpa, o que inclui não colocar os resíduos para a coleta, pois o serviço não será realizado neste dia”, explicou o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.

A homenagem contará com diversas atrações musicais e o show de talentos, com prêmios especiais para os garis participantes. Além disso, os profissionais terão acesso a diversos serviços oferecidos por parceiros do evento, como atendimentos na carreta do Na Hora, Carreta da Mulher, serviços da Secretaria de Saúde, entre outros.

Com informações do SLU