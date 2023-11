Dia do Evangélico traz celebração para fiéis no centro de Brasília

A partir das 9h de hoje, acontece, no auditório do Museu Nacional, uma celebração com adoração e orações em razão da data

O Dia do Evangélico, celebrado hoje no Distrito Federal, terá programação especial para os praticantes da fé protestante. A partir das 9h de hoje, acontece, no auditório do Museu Nacional, uma celebração com adoração e orações em razão da data. Participarão da programação os cantores Jefferson e Suellen.

De acordo com o presidente do Conselho dos Pastores Evangélicos do DF (Copev), pastor Josimar Francisco, a data é um reconhecimento da população evangélica de Brasília.

O feriado surgiu em 1995 na Câmara Legislativa (CLDF) para lembrar do primeiro culto evangélico realizado pouco antes da transferência da capital para o centro do país, que aconteceu em 30 de novembro de 1956.

Mudanças nos serviços

O feriado do Dia do Evangélico trará alterações no funcionamento da capital. Não haverá aulas na rede pública nem na particular e os órgãos públicos terão horário de funcionamento reduzido. O comércio, porém, deve permanecer aberto a princípio, ficando a critério de cada estabelecimento as alterações da atividade no feriado. Shoppings devem estabelecer o mesmo cronograma usual de domingo.

Não haverá atendimento presencial nos serviços ligados ao órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), tais como o Procon e todas as unidades do Na Hora. Também não funcionarão as unidades do Conselho Tutelar – as demandas urgentes podem ser registradas pelo telefone 125 – e do Centro Integrado 18 de Maio – sendo as urgências atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os Núcleos do Programa Direito Delas estarão fechados, mas atenderão em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130. A Unidade do Na Hora Perícia Médica Federal estará aberta das 7h às 19h e também atende pelo 135.

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Convivência (Cecon) estarão fechados. Já os Centros Pop, o Serviço de Proteção Social (UPS) e a Central de Vagas estarão em funcionamento normal.

Saúde

Na área da Saúde, as atividades essenciais serão mantidas para atendimento de urgência e emergência nos hospitais, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Casa de Parto de São Sebastião. Também funcionará, em plantão 24h, a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), assim como o Samu, pelo telefone 192.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas hoje e só voltam a atender amanhã a partir das 7h. Os postos de vacinação também estarão fechados neste feriado. Da mesma forma, as Farmácias de Alto Custo fecharão, voltando a funcionar apenas amanhã e no sábado (2).

Transporte público

O transporte público, por outro lado, não terá alterações de funcionamento. Todas as linhas dos ônibus estarão ativas. O metrô está aberto das 5h30 às 23h30. Para consultar os horários basta acessar o site DF no Ponto.

As operações de mobilidade feitas pelo DER, na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070, também serão realizadas normalmente.

Cultura e Lazer

Alguns equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) estarão fechados neste feriado. Não funcionam hoje a Biblioteca Pública de Brasília, localizada na quadra 312 da Asa Sul, o Cine Brasília, o Centro de Dança, a Concha Acústica, o Eixo Cultural Ibero-americano e o Museu Vivo da Memória Candanga.

Já os outros centros culturais de Brasília deverão funcionar neste feriado. Vale a pena conferir nas páginas oficiais dos locais pretendidos sobre a programação prevista para o dia, uma vez que alguns deles deverão ter alterações de horário.