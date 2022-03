Dia da Mulher será comemorado com evento especial na Ceilândia

Evento será na próxima segunda-feira (7), na Praça dos Direitos da QNN 13

A Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), vai realizar evento com uma edição especial do programa “Sejus Mais Perto do Cidadão”, em comemoração ao Dia da Mulher nesta segunda-feira (7). O evento ocorrerá na Praça dos Direitos, da QNN 13, das 10h às 17h, na Ceilândia.

A população terá a acesso a prestação de diversos serviços públicos, atendimentos de saúde, atividades culturais, entre outras ações.

“O nosso programa é para toda a família, mas nesta edição as mulheres terão uma atenção especial, com uma programação de cidadania, saúde e beleza. Elas poderão, por exemplo, fazer corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas e oficina de moda sustentável. Tudo de graça”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Quem comparecer ao evento poderá resolver pendências com o Na Hora, fazer a emissão gratuita das 1ª e 2ª vias do RG, receber assistência jurídica, consultar o CadÚnico e tirar dúvidas sobre auxílios e programa Prato Cheio.

A programação contará ainda com a participação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que fará a emissão da 1ª via do Título de Eleitor, mudança de município, alteração de dados pessoais e do local de votação. Já a Defensoria Púbica da União prestará informações sobre questões previdenciárias, trabalhistas, LOAS/BPC, auxilio emergencial e auxilio Brasil.

Na área de saúde e bem-estar, estarão disponíveis aferição de pressão, auriculoterapia, acupuntura, massoterapia, teste de glicemia, vacinação contra a Covid-19, atendimento odontológico, agendamento para exame citopatológico (levar cartão do SUS e comprovante de residência em Ceilândia), aferição de pressão ocular e prevenção ao glaucoma.

O público terá a oportunidade também de conhecer e comprar os produtos das Feiras de Talentos e da Cidadania, além de aproveitar a venda de alimentos orgânicos e pães produzidos por socioeducandos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a criançada, será montada uma tenda com oficinas, brinquedoteca, pula-pula e cantinho da leitura.

Com informações do Sejus-DF