Dia da Mulher: Marcela Passamani participa de roda de conversa com varredoras da Sustentare Saneamento

Durante o evento, realizado na tarde desta quarta-feira (6/3), a Secretária de Justiça e Cidadania abordou assuntos relacionadas ao universo feminino

Em homenagem ao Dia da Mulher e a convite da Sustentare Saneamento, a Secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, participou de uma roda de conversa com cerca de 170 garis da Sustentare Saneamento. De forma descontraída, ela abordou o tema “Prevenção à Violência contra a Mulher”, entre outros assuntos relacionados ao universo feminino. A ação ocorreu, na tarde desta quarta-feira (6/3), no Distrito de Limpeza de Taguatinga.

“Foi uma alegria imensa participar desta roda de conversa, ainda mais falando sobre um tema tão importante com as varredoras da Sustentare. É essencial homenagear essas mulheres que trabalham todos os dias para cuidar da nossa cidade, não só no “Dia da mulher”, mas todos os dias”, declarou Marcela Passamani.

O evento foi animado por servidores da Sejus que cantaram várias músicas e também ofereceram um delicioso lanche aos participantes. A Sustentare presenteou todas as colaboradoras da empresa com batons, delicadamente embalados em formato de borboleta, com mensagens de felicitação pelo Dia da Mulher.

“Receber a nossa Secretária de Justiça neste dia tão especial, que representa independência e empoderamento para todas nós, foi uma grande honra. Proporcionar isso para as nossas colaboradoras não tem preço”, enfatizou Rejane Costa, Superintendente Regional da Sustentare Saneamento.

A comemoração foi uma ação de responsabilidade social desenvolvida pela Sustentare com o intuito de promover conhecimento, valorização e bem-estar às colaboradoras da empresa.

A Sustentare Saneamento é responsável pela limpeza pública de Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Taguatinga, Samambaia e Brazlândia.

Informações são da Agência Brasília