Dia da Mulher da DPDF oferecerá vacinação

9ª edição do projeto será realizada no Nuclão da DPDF na segunda (5) e ofertará diversos serviços gratuitos ao público feminino

A primeira edição de 2024 do Dia da Mulher, ação mensal realizada desde o ano passado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), oferecerá vacinação contra hepatite B e tríplice viral (rubéola, caxumba e sarampo), além de febre amarela e DT (difteria e tétano). O serviço será ofertado pela Secretaria de Saúde do DF (SES/DF).

A ação disponibilizará também 100 vagas para aferição de pressão ocular, ofertadas pelo Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), além de exames como mamografias, exames citopatológicos, inserção de dispositivo intrauterino (DIU), atendimentos odontológicos e consultas com uma médica da família, que serão realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). As senhas serão disponibilizadas apenas pela manhã, das 8h às 12h. Para ofertar ainda mais serviços de saúde, o Instituto Sabin distribuirá vouchers de exames laboratoriais preventivos. As senhas são limitadas.

A 9ª edição do projeto ocorrerá no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Asa Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), na segunda-feira (5/1), e ofertará diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade e seus familiares.

A ação ofertará ainda orientação jurídica, e serviços das Iniciais de Família e de Fazenda Pública como, por exemplo, solicitações de monitor exclusivo em escola, atendimento psicossocial, exames de DNA gratuito e atendimentos de mediação, todos oferecidos pela DPDF.

O evento também contará com a distribuição de materiais informativos acerca da temática da violência doméstica contra as mulheres pelo Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Também haverá a prestação de serviços socioassistenciais por meio do Centro de Referência de Assistência Social Móvel (Cras Móvel).

A Secretaria da Mulher do DF também participará do evento com a entrega de kits e panfletos informativos. O Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional (Senac) ofertará orientações para o cadastro no Programa Senac de Gratuidade (PSG), que disponibiliza cursos gratuitos. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) fará atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais. A Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus/DF), por meio da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (Subav), prestará apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

A ação contará ainda com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF), que ofertará vagas de emprego, atendimento ao empregado, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, inscrições e orientações para os cursos ofertados pela pasta, informações sobre o programa “Prospera – O Microcrédito do DF”, além de orientações profissionais e sobre seguro-desemprego.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponibilizará exame de autocoleta de prevenção do câncer do colo do útero. A Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF realizará o Cadastro da Pessoa com Deficiência, a Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de orientações sobre passe livre especial e sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribuirá água potável durante o evento.

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya reforça que este ano a oferta de serviços para mulheres em situação de vulnerabilidade será ampliada. “O aumento da quantidade de parceiros é crucial para garantir acesso à justiça, proteção legal e promoção de direitos, contribuindo para a equidade de gênero e a defesa dos direitos humanos para o público feminino”, explicou.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento é realizado no primeiro dia útil subsequente. A 10ª edição será especial e ocorrerá, excepcionalmente, em uma sexta-feira (8/3), data da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Em alusão à data, a edição contará com uma vasta oferta de serviços para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Durante as oito edições de 2023, o Dia da Mulher realizou 4,6 mil atendimentos. A cada edição, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e culturais. Apenas a 8ª edição do evento contou 600 atendimentos.

A ação conta com a parceria do Instituto Sabin, do Sesc, do Senac, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), da Codhab, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Saúde, da Sejus, da Sedet, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Fiocruz, do HOB, do TJDFT, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), da Caesb, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Administração Regional do Plano Piloto.