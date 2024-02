Dia D de combate à dengue e serviços marcam o sábado no Varjão

Nas estruturas montadas, a população recebeu atendimento a casos suspeitos de dengue e pôde acessar os diversos serviços oferecidos pelo GDF Mais Perto do Cidadão

O Varjão foi a Região Administrativa do Distrito Federal selecionada para o Dia D de combate à dengue neste sábado (24). Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) atuaram tanto no atendimento a pacientes com sintomas da doença quanto na vacinação. Somado a isso, profissionais visitaram residências e comércios da área, conscientizando os moradores.

“A nossa SES-DF não para. A epidemia de dengue veio com muita força e com uma letalidade bem maior do que já havíamos presenciado. Mas o Governo do Distrito Federal [GDF] se colocou à frente dos problemas”, afirmou a vice-governadora, Celina Leão, que acompanhou de perto cada um dos serviços ofertados no espaço montado próximo à Administração Regional do Varjão.

Quem estava com sintomas da dengue era atendido no próprio local. Foi o caso da Antônia Célia de Oliveira, 60. “Estou no oitavo dia com a doença. O atendimento da Unidade Básica de Saúde [UBS] e daqui da tenda está maravilhoso, equipe atenciosa”, contou, ao receber hidratação intravenosa na mesma hora. Um total de 26 profissionais da área de saúde trabalharam no evento deste sábado, em diversas funções, incluindo uma equipe da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

*Varredura e informação*

A prevenção contra a dengue também foi destaque. Além de procurar focos do mosquito transmissor, mais de 300 servidores da SES-DF e do Corpo de Bombeiros (CBMDF) conversaram com moradores sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti. “Gosto de cuidar o máximo possível do meu ambiente porque sei como a dengue é ruim. Eu já tive, assim como toda a família. É uma doença muito perigosa e, por isso, tenho cuidado extremo”, destaca a moradora do Varjão Maria Gomes de Sena, 57. Como reforço, carros do “fumacê” também circularam pela área.

A SES-DF aproveitou a mobilização para levar ainda mais serviços. Em uma tenda, era possível conferir as cadernetas de vacinação e receber os imunizantes indicados para cada faixa etária. O Rafael da Costa, 41, levou os filhos Matheus, 7, e Felipe, 1. “Está tudo certinho. Tem uma só para o mês que vem. Faço questão que esteja em dia porque a vacina ajuda a combater doenças, ainda mais em crianças. Se em nós, adultos, já é penoso ficar doente, imagina nos pequenos”, opinou.

Na ação, equipes de saúde realizaram também testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e vacinação antirrábica para cães e gatos.

Simultaneamente às ações, o administrador do Varjão, Daniel Crepaldi, ressaltou que tem sido realizado um trabalho intensivo de limpeza da Região Administrativa. “Já tiramos mais de 400 toneladas de lixo e inservíveis. É muita coisa para uma cidade tão pequena”, afirmou.

*Dia D no Sol Nascente*

No próximo sábado, 2 de março, o Sol Nascente recebe o Dia D de combate à dengue, promovido pela SES-DF, em parceria com diversos órgãos da capital federal. A iniciativa se insere no evento “GDF Mais Perto do Cidadão”, que reúne diferentes serviços públicos, como emissão de documentos, atendimento psicológico, assistência social, etc. O cidadão tem a oportunidade ainda de resolver situações com equipes do Na Hora, da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), do Departamento de Trânsito do DF (Detran) e da Neoenergia.

“É um poder de mobilização muito grande com a população, que percebe a presença do Estado. O que fazemos aqui é trazer o melhor serviço do GDF para perto das comunidades”, detalhou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Ao lado, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, elogiou a interação da iniciativa do GDF com a campanha contra a dengue. “Esse tipo de evento auxilia muito. Convidamos a população a participar de todas as ações e a trazer suas crianças de 10 e 11 anos para vacinar. Vamos proteger quem mais precisa”, pediu.