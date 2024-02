Dia D convoca população a ser fiscal no combate à dengue

Ação foi realizada na Estrutural neste sábado (17); GDF vai montar mais 11 tendas de atendimento e outros dez carros de fumacê para atuar nas ruas do DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti na Estrutural com a realização do Dia D de Combate à Dengue, neste sábado (17). O evento contou com o engajamento da comunidade, que compareceu em peso. Nas próximas semanas serão montadas mais 11 tendas de atendimento e outros dez carros de fumacê estarão nas ruas de Brasília, totalizando 40 veículos.

Na Tenda da Dengue, montada no Centro de Juventude da Estrutural, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, pediu para que a população fiscalize suas residências e auxiliem na conscientização de vizinhos para evitar criadouros do mosquito. “Conclamamos a população que olhe para suas residências, sejam fiscais de si próprios e do outro. Olhar se tem algum depósito, pneu, carcaça, lixo descartado em local indevido. Temos o número 199, precisamos ligar”, ressaltou.

No evento, a SES-DF disponibilizou vacinação para a população, com imunizantes do calendário de rotina. Também foram realizados testes rápidos para hepatites, sífilis e HIV, acompanhados de aconselhamento e distribuição de preservativos.