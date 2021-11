Dia D contra a Covid-19 será neste sábado (27)

Serão 11 pontos de vacinação, nove em unidades básicas de saúde e dois pontos populares

Para vacinar o maior número possível de pessoas contra a covid-19, a Secretaria de Saúde fará um novo Dia D, neste sábado (27). Serão 11 pontos de vacinação, nove em unidades básicas de saúde e dois pontos populares.

“A população tem que desmistificar essa coisa de que a vacina é algo complexo, que ocorre somente em ambiente hospitalar. A vacina é uma coisa comum, popular e de acesso para todos”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

De acordo com ele, um ponto fixo está sendo construído na Rodoviária do Plano Piloto e deve ser inaugurado até o dia 10 de dezembro. Após a inauguração, o local deverá funcionar todos os dias e disponibilizar vacinas para todos os públicos.

Ação no sábado

Haverá aplicação de primeira e segunda dose, além da dose de reforço, em todos os pontos, com exceção da Rodoviária do Plano Piloto, que não aplicará a vacina Pfizer, por conta do imunizante necessitar de uma maior infraestrutura para melhor manuseio e preparação — tendo em vista que ela precisa ser diluída, diferentemente dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca, que já chegam ao DF prontos para uso.

“O objetivo dessas ações é estimular a população que ainda não se vacinou a tomar a primeira dose e oportunizar para a população a segunda dose e a de reforço. Ou seja, iniciar quem ainda não começou e concluir o ciclo vacinal de quem falta”, destaca o coordenador de Atenção Primária à Saúde, José Eudes Barroso.

“A vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. Graças às vacinas foi possível erradicar a varíola do mundo e controlar doenças como a poliomielite, as sequelas da rubéola em recém-nascidos e surtos de febre amarela, por exemplo”, defende a subsecretária de Atenção Integral à Saúde, Paula Lawall.

Ela explica que “a importância da vacinação não está somente na proteção individual, ela evita a propagação em massa de doenças que podem levar à morte ou a sequelas graves, e o Brasil tem um programa nacional robusto de vacinação, destaque no mundo inteiro.”

Os 11 pontos de vacinação funcionarão das 8h às 17h e a Rede Central de Frio estará disponível para reabastecer os pontos de acordo com a procura da população.

Confira os pontos de vacinação:

Arte: Agência Saúde-DF

Com informações da Agência Brasília