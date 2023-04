DF: Veja opções de turismo para a Semana Santa

De acordo com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, a cidade está pronta para receber visitantes neste período

A Semana Santa é uma data que atrai muitos visitantes em função do turismo religioso. Nesse segmento, Brasília oferece amplas opções para quem quer aproveitar o feriado, como uma das maiores encenações do país – a tradicional Via Sacra no Morro da Capelinha.

Mas a cidade também disponibiliza rotas, projetos e ações em parceria com o trade – conjunto de atividades voltadas para o turismo que engloba a rede hoteleira, bares, restaurantes e prestadores de serviços. De acordo com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, a cidade está pronta para receber visitantes neste período.

“O nosso Lago Paranoá, o Parque da Cidade, a Ermida Dom Bosco, nossa rede hoteleira, os bares e restaurantes, tudo isso está preparado”, afirma. “Vale ressaltar que a valorização histórica da Via Sacra, em Planaltina, potencializa a cultura e a história, assim como promove a geração de emprego e renda por meio do turismo”, afirma o secretário.

Em sua página, a Secretaria de Turismo (Setur) apresenta uma coleção de rotas para conhecer a cidade. Entre elas, uma opção interessante para a Semana Santa é a Rota da Paz, que contempla igrejas, santuários e mesquitas. Você pode acessar o roteiro clicando aqui.

Confira, abaixo, a programação aberta na Catedral de Brasília e a da Via Sacra de Planaltina.

Catedral

→ Quinta-feira (6)

9h30: Missa de Crisma, presidida por Dom Paulo Cezar e concelebrada por todo o clero.

19h30: Missa Vespertina da Ceia do Senhor, presidida por Dom Paulo Cezar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Sexta-feira da Paixão (7) 15h: celebração da Paixão do Senhor e Via Sacra.

→ Sábado de Aleluia (8)

20h: Vigília Pascal celebrada por Dom Paulo Cezar

→ Domingo de Páscoa (9)

8h: missa

10h30: missa celebrada por Dom Paulo Cezar

18h: missa

Via Sacra, em Planaltina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Quinta (6) – Santa Ceia

A partir das 20h, no estacionamento do Ginásio de

Funções Múltiplas

→ Sexta (7) – Paixão de Cristo

A partir das 14h30, com a Celebração da Santa Cruz, no Morro da Capelinha

→ Sábado (8) – Via Sacra das Crianças

A partir das 15h, no estacionamento do Ginásio de

Funções Múltiplas

→ Domingo de Páscoa – Vem Cantar com Cristo

A partir das 18h, no estacionamento do Ginásio de

Funções Múltiplas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília