DF terá dois drive-thrus de vacinação neste sábado (13)

Neste sábado (13), o Dia D de vacinação terá mais de 90 locais de atendimento no Distrito Federal. Destaque para os dois locais com atendimento drive-thru: o primeiro será no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Guará, próximo ao parque ecológico; e o segundo será na UBS 1 de Sobradinho, entre os colégios Projeção e La Salle.

Os dois locais serão voltados para aplicação de vacinas contra gripe e covid-19, com prioridade para os adultos. Porém, ambas as UBSs estarão abertas e terão as vacinas para as crianças. A lista completa com os locais de vacinação, os horários e os imunizantes disponíveis pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde. Locais de Vacinação – Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Outros locais de grande circulação de pessoas recebem equipes de vacinação neste sábado. É o caso do Zoológico de Brasília, onde haverá atendimento das 9h às 17h. Em Santa Maria, o shopping será um dos locais de vacinação, além das equipes volantes que vão passar em condomínios da área. No Sol Nascente e no Gama, destaque para o Carro da Vacina. Escolas de Vicente Pires, Sol Nascente, Santa Maria e Itapoã também serão locais de vacinação no Dia D.

Vacinação ampla

O Dia D de Vacinação é realizado em todo o Brasil com foco na imunização contra a gripe (influenza). No DF, porém, a Secretaria de Saúde vai ampliar a oferta, abrangendo as vacinas contra dengue, covid-19 e as do calendário de vacinação de rotina (HPV, febre amarela, sarampo, tétano, meningite, etc). O atendimento será voltado a pessoas de todas as faixas etárias.

*Com informações da Agência Brasília