DF tem mais de 35 mil profissionais qualificados em programas do governo

Meta é capacitar mais 45 mil pessoas ao longo de 2023 em todos os programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Os dois principais programas de capacitação do GDF, o QualificaDF e o RenovaDF, somam 35 mil pessoas treinadas e encaminhadas ao mercado de trabalho desde 2021. O quantitativo vai crescer em 2023, com a previsão de mais 45 mil vagas ofertadas nestes e nos demais programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Iniciativas da pasta têm ajudado profissionais a sair da incerteza e conquistar um emprego. Assim ocorreu com o agora jardineiro Marconi Santos. Após uma temporada de “bicos” e vagas temporárias, ele obteve o certificado do RenovaDF, por meio do qual aprendeu serralheria, pintura e a própria jardinagem para ter a carteira assinada.

“Depois que fiz o curso, foi difícil um dia em que fiquei desempregado”, comemora. “Não só eu, como todos do meu grupo, que eram mais de 100 pessoas, hoje estão todos empregados. E, no meu caso, consegui um emprego de jardinagem no Sesi Lab.”

O programa que ajudou Marconi a voltar ao mercado de trabalho foi lançado em 2021 e já capacitou mais de 11 mil pessoas, em sete ciclos, com parceria do Senai-DF. Os participantes aprendem noções básicas de construção civil e jardinagem enquanto recuperam os espaços públicos da cidade, como parquinhos, praças, quadras poliesportivas e campos sintéticos de futebol. Mais de 1,2 mil equipamentos foram reformados em 15 regiões administrativas por meio desse programa.

QualificaDF

Já o QualificaDF capacita pessoas nas áreas que mais contratam no DF. Ou seja, as opções acompanham a demanda do mercado e colaboram para que o aluno conclua o curso com uma vaga de emprego encaminhada.

Em 2022, foram 24 mil alunos formados, número que, para este ano, tem estimativa de ultrapassar a casa dos 27 mil. Na atual turma, mais de 8 mil alunos participam gratuitamente de 40 cursos nas áreas de vendas, indústria, agronegócio, serviços e saúde.

Tanto o RenovaDF quanto o QualificaDF são coordenados pela Sedet. Somando os investimentos desde 2021 e os previstos para 2023, o GDF destina cerca de R$ 221 milhões aos dois programas – R$ 100 milhões para o RenovaDF, desde 2021, e R$ 121 milhões no QualificaDF, no período compreendido entre 2022 e este ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o titular da Sedet, Thales Mendes, o sucesso na oferta de empregos deve-se a pelo menos três fatores: “Primeiro, o reaquecimento da economia com a permissão para reabertura das empresas; depois, a quantidade de obras do próprio governo e os incentivos oferecidos; e, em terceiro lugar, o trabalho de buscar junto às entidades representativas de cada segmento o acesso às empresas, para que possamos oferecer nossos serviços de agenciamento”.

Para quem tem interesse em buscar qualificação, as informações sobre inscrições dos programas podem ser encontradas no site da secretaria.

Com informações da Agência Brasília