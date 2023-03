DF tem disponíveis 113 oportunidades de emprego

Confira essas e outras vagas disponíveis nas 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, das 8h às 17h, durante a semana

Nesta quarta-feira (29), as agências do trabalhador do DF têm disponíveis 113 oportunidades de emprego, com salários que variam entre R$ 1,3 mil e R$ 4 mil, mais benefícios.

O Lago Norte é a região com mais vagas, 20 no total. Dessas, dez postos são para garçom. Não exige experiência na função, basta ter o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.413,67. Com a mesma remuneração, há duas vagas para cumim – profissional que auxilia o garçom. A RA ainda oferece oito oportunidades nas funções de maítre de restaurante e sommelier, ambas com salário de R$ 1.450.

Destaque também para outras regiões administrativas, a exemplo do Riacho Fundo II, com vagas para cumim (5) e garçom (5), e Taguatinga Centro, com cinco oportunidades para auxiliar de costura.

Estão abertas, também, 34 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), sendo 25 delas para recepcionista atendente, no Guará, cinco para vendedor pracista, em Taguatinga Norte, e quatro para auxiliar de limpeza, em Águas Claras.

No caso de nenhuma das chances do dia ser atraente ao candidato, o cadastro no aplicativo Sine Fácil vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília