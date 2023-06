DF tem dia mais frio do ano

O sol deve estar presente com o passar das horas, o que significa um aumento das temperaturas no decorrer do dia

Quem precisou sair da cama cedo nesta quinta-feira (29), sofreu. O Distrito Federal registrou a temperatura mais baixa do ano nas primeiras horas do dia de hoje: a estação do Gama mostrou 8,6ºC, o recorde antes era do dia 19 de junho, quando chegou a 9,2ºC.

E, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as temperaturas se mantenham baixas nos próximos dias. Além disso, a umidade também deve seguir baixa na capital federal, como de costume para essa época.

Porém, o sol deve estar presente com o passar das horas, o que significa um aumento das temperaturas no decorrer do dia.