DF tem apenas três leitos públicos de covid-19 para adultos

Dados foram atualizados às 6h10 desta segunda (8). Apenas o Hran e o Hospital da PMDF possuem leitos vagos

A rede pública de saúde do Distrito Federal tem, atualmente, apenas três leitos de UTI disponíveis para tratar pacientes adultos infectados pela covid-19. A taxa de ocupação é de 98,85%.

Os únicos hospitais com leitos vagos são o Hospital da Polícia Militar, com dois, e o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), com um leito. O Hran tem ainda cinco leitos neonatal.

Na rede privada, a situação também é preocupante, mas há mais leitos. Dos 19 hospitais que constam nos registros da Secretaria de Saúde, quatro possuem leitos para adultos. São eles:

Hospital Águas Claras – um leito

Hospital Anna Nery – três leitos

Hospital Maria Auxiliadora – seis leitos

Hospital Santa Lúcia – um leito

O levantamento da rede privada, porém, foi atualizado às 19h44 de domingo (7).

Lockdown

Para tentar reduzir o contágio pela covid-19 na capital, o GDF decretou, no último dia 1º, um lockdown. Todos os setores não essenciais, exceto academias e a rede privada de ensino, estão proibidos de funcionar até a próxima semana.

O boletim mais recente sobre a covid-19 mostra que o DF chegou a 306.251 casos e 4.962 mortes. Somente no domingo (7), foram registrados 874 novos pacientes infectados.

As regiões administrativas com mais casos confirmados são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga. Já em relação às mortes, as cidades que mais perderam moradores são Ceilândia, Taguatinga e Samambaia.