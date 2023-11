DF tem 336 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (29)

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

As agências do trabalhador estão com 336 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (29). Há chances em todo o Distrito Federal e no Entorno. A profissão de gerente de operações de transporte, em Taguatinga, é a que recebe o maior pagamento do dia: R$ 6 mil. A vaga não exige experiência, mas é necessário ter graduação em administração e gestão.

Pelo salário de R$ 5 mil, há oportunidades para maître (5) e gerente de restaurante (1), para atuar em local não fixo e em Águas Claras. Também para local não definido, há três ofertas para gerente administrativo, cinco para chefe de cozinha, três para gerente de restaurante e cinco para garçom. As gratificações variam de R$ 3.500 a R$ 4 mil.

O dia traz, também, vagas para os ofícios de barman (5), cozinheiro (10), encarregado de padaria (2), recepcionista (5), pintor de obras (2), pedreiro (2), mestre de obras (1), instalador fotovoltaico (1) e gesseiro (1). Os pagamentos variam entre R$ 2.200 e R$ 2.608,25, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília