DF tem 284 vagas de emprego abertas nesta terça (25)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 284 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (26). Destas, 123 são para pessoas com deficiência (PcD) e uma na modalidade de estágio. Trata-se de uma vaga para estudantes de administração, localizada na Zona Industrial, com oferta de R$ 400 por quinzena. Todas as oportunidades do catálogo oferecem benefícios, além da remuneração.

‌Para o público com deficiência, há 105 vagas para repositor de mercadoria, com oferta de R$ 1.399 e sem local fixo de trabalho. Não há exigência de experiência, mas é preciso ter ensino médio completo. Além disso, contrata-se dez operadores de telemarketing (R$ 1.585), para atuar na Asa Sul, e cinco repositores (R$ 1.399), sem local fixo de atuação. Em Samambaia, há uma vaga para servente de obras (R$ 1.438), uma para pintor de paredes (R$ 2.200) e uma para bombeiro hidráulico (R$ 2.200) – todas não exigem experiência e nem escolaridade.

Em ampla concorrência, estão abertas 11 vagas para pedreiro, sendo que uma é no Sudoeste e dez no Guará (R$ 2.200); quatro para servente de obras, em Águas Claras (R$ 1.375); duas para operador de empilhadeira, em Ceilândia (R$ 2.179,55); uma para pizzaiolo, em Planaltina (R$ 2.800); entre outras.

Interessados em qualquer uma das oportunidades devem ir presencialmente a uma das 14 unidades, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, ou acessar o aplicativo Sine Fácil. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

