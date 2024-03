DF tem 246 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (7)

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 246 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (7). A maior remuneração é oferecida para o cargo de contador, que oferece R$ 2.911 e exige experiência e ensino superior em ciências contábeis. São duas vagas lotadas na Asa Sul.

A mesma especialização é exigida em duas oportunidades para auxiliar de escrituração fiscal (R$ 2.281,97) e para estágio de assistente de contabilidade (R$ 1.412) também localizadas na Asa Sul. Os postos para estudantes não requerem graduação completa. No mesmo bairro, empregadores buscam cinco cuidadores de idosos que tenham concluído o ensino médio. A oferta salarial é de R$ 45,45 por dia trabalhado.

Na Asa Norte, há cinco vagas para pessoas com deficiência (PcD) – são duas para recepcionista secretária, duas para massoterapeuta e uma para auxiliar de limpeza. Os postos oferecem R$ 500 por quinzena trabalhada e não cobram atuação prévia na área, apenas escolaridade. Também estão abertas seis postos para auxiliar de cozinha (R$ 1.425), cinco para socorrista (R$ 45,45/dia) e duas para estágio como vendedor interno (R$ 600/mês).

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília