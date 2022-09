DF supera o Paraná nos pênaltis e está na final do futsal feminino dos Jogos da Juventude

A decisão dos Jogos da Juventude será neste domingo, 11. O adversário é Santa Catarina, que passou do Mato Grosso do Sul

Foi um verdadeiro teste cardíaco a semifinal entre o Distrito Federal e Paraná do futsal feminino nos Jogos da Juventude. As meninas da APCEF / ADEF, representantes do Distrito Federal na competição nacional, perdiam neste sábado por 2 x 0, conseguiram o empate e na decisão de pênaltis venceram por 3 x 1.

No primeiro tempo, as meninas do Paraná foram superiores e abriram 2 x 0 no primeiro tempo. No intervalo da partida, a treinadora Natália Barboza pediu tranquilidade para as meninas e começou o poder ofensivo. O empate logo aconteceu e por muito pouco não veio a virada.

Nós pênaltis, a goleira Ana Luísa defendeu duas cobranças e a o time do Distrito Federal venceu por 3 x 1.

Os Jogos da Juventude são organizados pelo COB. Para chegar em Aracaju, no torneio nacional, as meninas passaram pela seletiva regional em julho passando pelo Adventista.

A decisão dos Jogos da Juventude será neste domingo, 11. O adversário é Santa Catarina, que passou do Mato Grosso do Sul.

A ADEF tem o objetivo de fornecer treinamento de rendimento a meninas apaixonadas por futsal. Para a associação, o esporte é transformador em diversos aspectos e os valores como a ética e o caráter são primordiais conciliando os estudos, com bolsas, e o esporte.