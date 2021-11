DF registra quedas de árvores no sábado (27)

Corpo de Bombeiros foi acionado para diversas regiões. No Lago Sul, uma árvore destruiu parte de uma casa

As fortes chuvas ocorridas em pontos do Distrito Federal no sábado (27) causaram quedas de árvores em algumas regiões. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) precisou atuar.

No Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, uma árvore de grande porte caiu sobre o muro de um lote, atingindo o pavimento superior, a garagem e parte do telhado da residência. No momento da queda, havia três pessoas na casa: uma de 84, outra de 60, e uma de 44 anos. Ninguém se feriu.

A casa precisou ser isolada porque a estrutura ficou comprometida. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) transferiu os moradores para uma parte segura da casa e acionaram a Defesa Civil. A Novacap também foi ao local para realizar o corte da árvore com segurança.

Além deste caso no Lago Sul, os bombeiros foram acionados para várias outras regiões, como Altiplano Leste, Lago Norte, Lago Sul, Setor de Clubes Sul, Asa Sul, Jardim Botânico, Riacho Fundo II, Guará, Candangolândia e Planaltina.

“Uma grande parte dos chamados de emergência ocorreram em um curto período de tempo, entre 13h e 15h30. Algumas quedas de árvores, obstruíram ruas, caíram em casa ou sobre a fiação elétrica pública”, informa o CBMDF. Não houve vítimas em nenhum dos casos.

Foto: Divulgação/CBMDF