DF registra mínima de 7,5ºC e chega ao dia mais frio do ano

Segundo o Inmet, a temperatura também deve subir no final de semana

O Distrito Federal registrou na manhã desta sexta-feira (7), 7,5°C na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atualmente está e a menor temperatura do ano em Brasília.

Ainda segundo o Inmet, o frio desta sexta chegou a bater o recorde do dia 29 de maio de 2023, quando o DF registrou 8,6°C no Gama.

Devido a baixa umidade, o Distrito Federal está em alerta amarelo, isso acontece porque o índice está abaixo dos 30%. O tempo na capital deve variar entre noites mais frias e dias quentes e secos, desde o dia 21 de junho, data do início do inverno no Brasil.

Desde o final de junho, o DF está com alerta de baixa umidade, e isso deve piorar nos próximos dias, com o índice podendo chegar aos 25% nesta sexta-feira.

Confira a temperatura registradas nas regiões do Distrito Federal:

Plano Piloto: 9,4°C

Brazlândia: 13,2°C

Águas Emendadas: 7,5°C

Gama: 15°C

Paranoá: 14°C