DF registra a menor taxa de transmissão da doença desde o início da pandemia

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a taxa registrada nesta segunda-feira (25) foi de 0,78

Gabriel de Sousa

[email protected]

De acordo com os dados do Boletim 602 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a taxa de transmissão da doença na capital federal está em 0,78.

O número registrado hoje, é o menor desde o início da contabilização deste cálculo, em abril de 2020. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número acima de 1,0 caracteriza que o vírus está “fora de controle”.

A taxa de transmissão baseia-se em uma concepção estatística de quantas novas pessoas seriam infectadas por um grupo de 100 indivíduos com o covid-19 no corpo. Ou seja, atualmente 100 doentes infectam novos 78 brasilienses saudáveis.

No dia 11 de outubro, há duas semanas atrás, o número estava em 1,10, caracterizada como uma pandemia “fora de controle”. Na situação, foi perguntado para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se novas medidas restritivas seriam adotadas pelo governo distrital, o que não foi acatado pelo chefe do executivo distrital.

Em 14 dias, o número caiu em 0,32, registrando a maior queda desde o início da pandemia, chegando no seu menor número nesta segunda-feira (25).