DF registra 530 casos de Flurona; coinfecção de covid e influenza

Segundo o presidente do Sindlab, Alexandre Bitencourt, o número de coinfecções deve aumentar nas próximas semanas

O Distrito Federal registrou 530 casos, nesta terça-feira (11), de flurona, a coinfecção de covid-19 a influenza. Ainda assim, a Secretaria de Saúde não informou com quais variantes os pacientes estariam infectados.

Até então, o último dado divulgado, na última quinta-feira (06), foram 89 casos. Segundo o presidente do Sindicato dos Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas (Sindlab), Alexandre Bitencourt, o número de coinfecções deve aumentar nas próximas semanas.

Covid

Nas duas últimas semanas, a capital tem passado por um aumento alarmante de casos de covid. Nas últimas 24h, o DF registrou 2.775 novos casos, número bem acima dos registrados nas duas últimas semanas do ano. Este aumento está relacionado com as festas de fim de ano e a chegada da variante ômicron.

Além do número de casos, a taxa de transmissão também apresentou alta. Na última segunda-feira (10), o índice bateu 2,01, o que significa que uma pessoa infecta outas duas. Em 2020, durante o pior momento da pandemia, esse número chegou a 2,61. Vale lembrar que, acima de 1, esse número indica que a pandemia está avançando na capital.

Ainda assim, os óbitos causados pelo vírus não acompanham esse aumento. Nas últimas 24h, não houveram mortes registradas. Mesmo assim, de óbitos que ocorreram em outros dias, mas que foram notificados apenas hoje, houve um homem. Esses números, segundo a Secretaria, está relacionado ao fato de que 84,83% (2.1231.898) dos brasilienses estão completamente vacinados contra o vírus.