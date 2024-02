“DF receberá 194 mil doses da vacina contra a dengue”, diz Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecção ou, em caso de contágio, sintomas mais leves

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (7), para fazer o balanço do combate à dengue no Distrito Federal, Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil, revelou que a capital federal, que está em situação de emergência pela explosão do número de casos da doença, receberá 194 mil doses da vacina ainda nesta semana.

“A entrega será entre quinta-feira à noite e sexta de manhã, e assim que as vacinas chegarem, a Secretaria de Saúde já irá montar a estrutura de vacinação, com 35 pontos, para crianças de 10 a 14 anos, neste momento. Não haverá a necessidade de agendamento e nem de comprovação de endereço”, revelou ele.

O público-alvo, neste momento, são as crianças e adolescentes, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Além disso, nessas pessoas, é esperada uma resposta melhor ao imunizante.

A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.