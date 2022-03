DF recebe primeiras doses da vacina contra a gripe

São mais de 96 mil doses que contemplarão profissionais de saúde e idosos na primeira etapa

Chegou ao Distrito Federal, nesta terça-feira, 22, o primeiro lote da vacina contra a gripe, recebido pela Secretaria de Saúde do DF. São mais de 96 mil doses que contemplarão profissionais de saúde e idosos na primeira etapa, conforme a campanha nacional de vacinação.

O início da campanha está marcado para o dia 04 de abril. Uma confusão causada por uma notícia falsa disseminou a data de início errada, por isso, a pasta reafirmou o compromisso no dia 04.

Já o encerramento está previsto para o dia 03 de junho. O período de duração foi definido pelo Ministério da Saúde e acontece para que a população do público-alvo seja vacinada antes da época mais fria do ano

Segundo Divino Valero, subsecretário da Vigilância à Saúde, é importante realizar a vacinação na convocação feita pela pasta. “É importante que as pessoas venham no período em que há o chamamento pela Saúde porque é propício realizar a imunização antes que o clima mude. O público-alvo precisa comparecer, pois é o mais exposto ao vírus”, destacou.

A aplicação das vacinas contra o vírus acontecerão em duas etapas, além do dia D, de mobilização nacional, previsto para 30 de abril. A primeira etapa será de 04/04 a 02/05 com o público-alvo em idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

A segunda etapa acontece de 03/05 a 03/06 e tem como público-alvo crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; integrantes das Forças Armadas, de Salvamento e Segurança; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

A ação é feita anualmente pelo Governo Federal na intenção de minimizar a carga da gripe e evitar os casos graves da doença. Sem a proteção, podem ocorrer o surgimento de complicações, óbitos e a sobrecarga dos serviços de saúde.

Vacina trivalente

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.