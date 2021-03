DF recebe mais 45,8 mil doses de vacinas covid-19 do governo federal

A chegada das vacinas possibilita a vacinação de novo grupo de para 67 e 68 anos a partir deste sábado

O Distrito Federal recebeu mais 45,8 mil doses de vacinas covid-19, na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com o Ministério da Saúde, foram distribuídas doses do consórcio Covax Facility (AstraZeneca/Oxford produzidas na Coreia do Sul) e mais doses da Coronavac. Sua entrega se estende até sábado (27) e o objetivo é fazer uma distribuição igualitária a todos os estados e o DF.

O novo lote de vacinas chega para a imunização de idosos entre 67 e 68 anos. Além disso, pode atender o restante dos trabalhadores da saúde, de acordo com o Oitavo Informe Técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

Covid-19 no DF

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal (DF) apresentou 1.805 novos diagnósticos de Covid-19. Com isso, a capital candanga registra 335.153 contaminações pela doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

Ao todo, 5.610 (1,7%) pessoas faleceram devido às complicações causadas pela doença. Do total de óbitos, 5130 eram residentes do Distrito Federal. Uma noticia boa é que 93,6% (313.620) da população que já teve Covid-19 está recuperada.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 333.360 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 67.250 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.