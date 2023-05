DF recebe maior encontro de advocacia criminal

O evento contará com renomados criminalistas que irão suscitar discussões e reflexões em suas palestras

No ano em que a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) completa 30 anos da sua fundação, o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal (EBAC) será realizado em Brasília, nos dias 14, 15 e 16 de junho.

Desde o I Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal realizado no ano de 1993 na capital paranaense, a ABRACRIM vem realizando importantes eventos tendo como norte a discussão de temas relevantes na defesa das prerrogativas da advocacia criminal visando o fomento da cultura jurídica e contribuindo para o constante aprimoramento da Justiça Criminal.

E seguindo essa diretriz, o EBAC dos 30 anos da Abracrim, que será no auditório do hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, com a adoção dos protocolos de segurança sanitária vigentes ao tempo do evento, terá o mesmo padrão de excelência que se viu nos últimos 11 (onze) encontros nacionais promovidos pela ABRACRIM.

Será um grandioso evento. Contará, mais uma vez, com renomados criminalistas que irão suscitar discussões e reflexões em suas palestras em torno de relevantes temas de interesse da comunidade jurídica e de toda a sociedade. O EBAC 2023, que já está sendo chamado “EBAC dos 30 anos da Abracrim” e terá como tema central “A redemocratização da Justiça Penal e o Respeito à Advocacia Criminal”, está imperdível e haverá de ser o maior encontro de criminalistas de todos os tempos pela força e determinação de todos os envolvidos no planejamento, organização e execução. Será um momento de reflexão e de confraternização.

