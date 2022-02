DF passa a aplicar AstraZeneca e Janssen como reforço por baixa da Pfizer

A medida tomada a partir desta sexta-feira (11/2), segue orientação do Ministério da Saúde, até a chegada de lotes adicionais da vacina da Pfizer-BioNTech

Com pouco mais de 76 mil doses do imunizante da Pfizer no Distrito Federal, a dose de reforço da vacina contra Covid-19 será aplicada com os imunizantes AstraZeneca ou Janssen.

Independentemente se a primeira e a segunda doses foram com AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer, os maiores de 18 anos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses serão imunizados com AstraZeneca ou Janssen como reforço.

Quem recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer tem a segunda dose do imunizante garantida. Entretanto, aqueles que forem receber a primeira dose podem decidir entre AstraZeneca, CoronaVac ou Janssen. Adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos devem receber o imunizante Pfizer.

Para quem recebeu a vacina da Janssen, a dose de reforço deve ser aplicada dois meses após a primeira vacina.

Grávidas e puérperas devem receber a dose de reforço da Pfizer quatro meses após a segunda dose. Neste caso, a mulher precisa levar um exame que comprove a gestação.

Sem alteração prevista para a vacinação infantil, crianças de 6 a 11 anos são imunizadas com CoronaVac e aquelas de 5 anos ou imunossuprimidas recebem a versão infantil da Pfizer-BioNTech.