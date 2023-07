DF participa da Conferência Nacional de Saúde com 52 ideias para o SUS

Mais de seis mil pessoas são aguardadas nos quatro dias de conferência para debater e ajudar na elaboração do Plano Nacional de Saúde 2024-2027

O Distrito Federal (DF) participará da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que acontecerá de 2 a 5 de julho. A conferência contará com representantes do Brasil inteiro para discutir ideias, projetos e diretrizes que orientarão o Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 2024 à 2027. O DF irá contribuir com 52 propostas estruturadas pela Secretaria de Saúde (SES).

“É uma construção coletiva. Tenho muito orgulho de participar e reafirmar nosso compromisso de fortalecer o SUS”, destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, convidada para a abertura do evento. Determinada pela legislação, a Conferência de Saúde é o mais importante espaço de diálogo entre governo e sociedade para a formulação das políticas do SUS.

O encontro terá como tema Garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia!, e as atividades ocorrerão no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Mais de seis mil pessoas são aguardadas nos quatro dias de conferência para debater e ajudar na elaboração do Plano Nacional de Saúde 2024-2027. Os delegados de cada unidade da Federação foram escolhidos entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS.

Programação

Antes mesmo da cerimônia de abertura, agendada para as 19h de domingo (2), as atividades serão iniciadas a partir das 8h, com credenciamento. Às 14h começam os trabalhos por eixos temáticos. A etapa nacional da conferência é organizada em quatro eixos: I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e IV – Amanhã será outro dia para todos, todas e todes

A programação inclui ainda atividades culturais e local para Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics). Na quarta-feira (5), ocorrerão as plenárias deliberativas. Às 17h é prevista a plenária final celebratória, com o encerramento da 17ª Conferência Nacional da Saúde. Acesse a programação completa.

Etapa distrital

Realizada em maio, a 11ª Conferência Distrital de Saúde definiu 52 propostas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Na ocasião, foram eleitas 68 pessoas delegadas a representar o DF na fase nacional. Escolhidos entre os pares, em critério acordado de representação igualitária por regiões de saúde, foram eleitos 34 do segmento usuário (metade do total), 17 gestores e outros 17 da parcela de trabalhadores.

Participaram da fase distrital 500 pessoas. Anteriormente, houve fases preparatórias com conferências livres, e a SES percorreu todas as sete regiões de saúde do DF. A preparação ainda envolveu o 3º Seminário Nacional da Saúde das Mulheres – Etapa do DF, realizado em setembro de 2021; a 3ª Conferência Distrital de Saúde Mental, em junho de 2022; os diálogos sobre defesa do SUS no DF, em agosto de 2022, e a XVI Plenária de Conselhos de Saúde do DF, em novembro de 2022.

*Com informações da Secretaria de Saúde