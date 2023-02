DF oferece 304 vagas de emprego nesta sexta

As vagas não exigem experiência, porém é necessário ter o ensino fundamental completo

Nesta sexta-feira (24), as agências do trabalhador do Distrito Federal ofertam 304 vagas de emprego para diversas profissões. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 2.500.

O destaque vai para as 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) na região da Zona Industrial do Guará. Os postos são para operador de caixa (33), repositor em supermercados (33), auxiliar de limpeza (17) e armazenista (17), com salários de R$ 1.312 mais benefícios. As vagas não exigem experiência, porém é necessário ter o ensino fundamental completo.

Para quem procura oportunidades na Zona Industrial, a região possui 61 vagas disponíveis. As oportunidades são para os cargos de açougueiro, prevenção de perdas, operador e fiscal de caixa, repositor em supermercados, entre outras profissões.

Sete vagas de emprego são para quem tem curso superior completo. Cinco para profissionais de educação física, em Águas Claras, com remuneração de R$ 17,39 a hora/aula mais benefícios. Não é necessário ter experiência. Na Asa Sul, tem vaga para comprador, com salário de R$ 1.800 e para organizador de evento, com salário de R$ 2.000. Ambas possuem benefícios e requerem experiência na função.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília