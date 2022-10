DF não registra mortes por covid há 13 dias, mas transmissão do vírus está em alta

À imprensa, a secretaria informou que será feita também uma busca ativa por pessoas que ainda não concluíram o esquema vacinal

Por: Elisa Costa

O Distrito Federal está há 13 dias sem mortes por covid-19. O último óbito registrado pela Secretaria de Saúde (SES) foi no dia 29 de setembro, contudo, nesta semana, a taxa de transmissão R(t) do vírus na capital federal passou de 1 novamente, o que indica um crescimento da pandemia. Segundo os dados da pasta, o índice fechou em 1,04 nessa quinta-feira (13), e subiu 0,05 pontos desde o início dessa semana. Por esse motivo, a SES vai reforçar a vacinação e testagem ao longo deste sábado (15).

À imprensa, a secretaria informou que será feita também uma busca ativa por pessoas que ainda não concluíram o esquema vacinal, dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e com um veículo que vai percorrer as cidades do DF. Os endereços e locais de funcionamento devem ser divulgados pela pasta hoje, sexta-feira (14). Os especialistas da pasta alertaram ainda que pessoas com sintomas gripais façam o teste da covid e mantenham o isolamento em casa, para evitar que pessoas do grupo de risco se contaminem.

Em Brasília, a taxa de transmissão da covid não chegava a 1 desde o dia 1º de julho, o que incentiva a população candanga com relação à retomada de medidas de prevenção contra o vírus, já que, mesmo com a vacina, as pessoas podem se contaminar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice de 1,04 significa que 100 infectados podem transmitir a covid para outras 104 pessoas. Há exatamente uma semana atrás, o número estava em 0,95 e subiu 0,09 pontos desde então.

O último boletim epidemiológico da SES não registrou óbitos ocorridos ou notificados nas últimas 24 horas, no entanto, surgiram 80 novos casos da doença entre quarta (12) e quinta-feira (13), o que resulta em 22 casos a mais que o registrado pelo mesmo levantamento há sete dias atrás. Aqui no DF, 839.703 pessoas já se contaminaram com a covid-19 desde o início da pandemia e 11.831 vieram a óbito.

Vale destacar que, com o avanço da vacinação contra o vírus, menos pessoas estão se contaminando e consequentemente, menos pessoas estão morrendo em decorrência da covid. Entre 4 de agosto e 28 de setembro deste ano a capital federal passou por um outro período livre das notificações de óbito, o que foi um marco, contudo, a sequência foi quebrada no dia 29 de setembro.

A região que acumula mais casos de covid é o Plano Piloto, com 104.033 casos, seguido por Ceilândia, com 77.435. As faixas etárias com maior incidência de casos registrados são a de 40 a 49 anos e a de 80 anos ou mais. Com relação ao local de residência do total de casos, 88,9% foram identificados no DF e 6,2% em outras unidades federativas. Mais de 827 mil pessoas já se recuperaram da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maior parte dos contaminados são mulheres, que somam 56,1% do total de casos. Os homens somam 43,9% dos casos. Entre os profissionais de saúde foram contabilizados 44,5%. No que diz respeito às comorbidades, mais da metade dos infectados enfrentavam a cardiopatia (50,4%), seguido dos distúrbios metabólicos (31,5%) e pneumopatia (16%). Até o momento, o Distrito Federal e outros estados do país já enfrentaram três variantes da covid consideradas de alto risco para a população: a alfa, que chegou em setembro de 2020; a delta, que foi identificada em julho de 2021, e a ômicron, que preocupou a população em dezembro de 2021.

Vacinação

A SES já aplicou 7.078.986 doses de vacina desde o início da campanha, com isso, 89,20% da população está imunizada com a primeira dose ou dose única, 84,16% com a segunda dose, sendo que mais de 1,4 milhão pessoas já tomaram a dose de reforço e mais de 580 mil tomaram o segundo reforço.

A vacinação continua em andamento na capital federal em cerca de 90 unidades de saúde, com a oferta da vacina infantil, primeira dose, segunda dose, dose de reforço, segundo reforço e vacinação por drive-thru (somente para adultos).