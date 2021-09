Brasil recebe 1,5 milhão de vacinas neste sábado (4)

O lote desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e as vacinas serão distribuídas nos próximos dias

O Brasil recebeu, na tarde deste sábado (4), um lote com 1,5 milhão de vacinas da Pfizer contra a covid-19. As vacinas chegaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e serão distribuídas nos próximos dias.

O Ministério afirma que, desde o início da vacinação, já distribuiu 55,2 milhões de doses da Pfizer aos estados e Distrito Federal. O DF espera receber um lote com 31.590 doses para aplicação de D2 na próxima segunda-feira (6).

Ainda segundo o ministério, mais de 133,5 milhões de brasileiros receberam ao menos a primeira dose e 65,6 milhões estão completamente imunizados com as duas doses ou a dose única.