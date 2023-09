DF Livre de Carcaças recolhe veículos em Vicente Pires e na Candangolândia

Com essas ações, chega a 895 o número de veículos recolhidos das ruas do Distrito Federal neste ano

A Operação DF Livre de Carcaças esteve em Vicente Pires nesta semana. Em dois dias, quarta (20) e quinta (21), a ação recolheu 15 veículos abandonados. Na terça-feira (19), a operação foi realizada na Candangolândia, onde oito veículos foram coletados. Com essas ações, chega a 895 o número de veículos recolhidos das ruas do Distrito Federal neste ano.

Além de contribuir para a sensação de segurança da população, a retirada de veículos abandonados tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. “A operação visa a organização da cidade e limpeza das vias. Existem lugares que estão com veículos abandonados há anos. Alguns são produtos de furto ou roubo e se tornam depósitos de insetos proliferados de doenças, abrigo para pessoas em situação de rua e até mesmo um depósito para o crime”, conta o major Marcello Mororó, responsável pela Operação DF Livre de Carcaças.

Diversos órgãos do GDF participam das ações, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). O grupo ainda reúne as administrações regionais, representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), DF Legal e Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival).

As operações ocorrem semanalmente, seguindo um cronograma já pré-estabelecido. “Atenderemos todas as regiões administrativas do DF, são ações que acontecem desde 2020, de lá até agora foram removidos 1.908 veículos abandonados nas ruas. Neste ano, foram 895”, ressalta Mororó.

O responsável pela operação destaca ainda que muitas das vezes quando chegam nas cidades para executar a intervenção, muitos dos veículos já foram removidos pelos proprietários. “Damos ao proprietário a oportunidade de resolver a situação e muitas vezes ao receber a notificação, eles arrumam uma forma de remover o veículo, o que é um fator positivo . Então, quando chegamos nas cidades, 50% dos problemas já estão resolvidos”, afirma.

Como denunciar

A população também pode participar do programa denunciando e informando os locais em que se encontram veículos abandonados. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. No contato, é importante informar o endereço dos veículos, ponto de referência e, se possível, enviar fotos. As informações também podem ser encaminhadas por meio da Ouvidoria do GDF, pelo site Participa DF ou pelo número 162, e nas próprias administrações regionais.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasil