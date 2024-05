DF Legal doa mais de 520 itens para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (8), a Secretaria DF Legal entregou à Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, mais de 520 itens apreendidos em ações fiscais da pasta. Enquanto peças de roupa devem ser enviadas aos desabrigados devido às chuvas no Rio Grande do Sul, outros produtos vão ajudar nos trabalhos de separação dos donativos na capital.

Ao todo, a pasta doou 287 peças de vestuário e roupa de cama, 150 caixas plásticas tipo hortifruti, 45 pacotes de saco de lixo, 40 caixas de isopor e seis coolers. A Defesa Civil precisou de um caminhão e uma caminhonete para fazer o transporte do montante.

“Este tem sido um esforço conjunto de todo o Governo do Distrito Federal. Da nossa parte, prontamente separamos os produtos apreendidos em nosso depósito para cooperar com o trabalho de ajuda aos gaúchos desde a organização aqui em Brasília até a entrega lá no Rio Grande do Sul”, comenta Cristiano Mangueira, secretário da DF Legal.

Vale destacar que os produtos doados são aqueles apreendidos em ações da pasta e que não foram buscados dentro do prazo legal de 30 dias. Após esse tempo, eles são considerados abandonados.

“Esses itens doados representam toda a solidariedade da nossa pasta com aqueles afetados pelas fortes chuvas no Sul. Esperamos que essa situação trágica tenha fim o quanto antes, mas continuaremos ajudando enquanto for necessário”, destaca Cristiano.

Além da doação desses itens abandonados, a DF Legal também mobilizou todos os mil servidores da pasta para que, até o final desta semana, seja enviada uma nova remessa de donativos com cestas básicas, cobertores, agasalhos, leite em pó, ração para animais, entre outros. Outra forma de ajudar, a doação por meio de PIX para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul tem sido incentivada.

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.

*Com informações da Agência Brasília.