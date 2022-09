DF garante classificação na semifinal do futsal feminino nos Jogos da Juventude

O próximo compromisso da APCEF / ADEF nos Jogos da Juventude serão neste sábado, 10. O adversário ainda será divulgado

As meninas do Distrito Federal garantiram nesta sexta-feira, 9, a classificação para a semifinal dos Jogos da Juventude que está sendo disputado em Aracaju (SE). Representadas pelas garotas da base da APCEF / ADEF, a vaga foi confirmada com a vitória em cima de Minas Gerais pelo placar de 4 x 1.

Atuando na primeira divisão do torneio, a mais difícil e competitiva, as jogadoras da APCEF / ADEF estrearam no dia 7 perdendo para Santa Catarina (3 x 0); depois passaram pelo Rio Grande do Norte (1 x 0) e venceram as mineiras.

Os Jogos da Juventude são organizados pelo COB. Para chegar em Aracaju, no torneio nacional, as meninas passaram pela seletiva regional em julho passando pelo Adventista.

Foto: Luizão

O próximo compromisso da APCEF / ADEF nos Jogos da Juventude serão neste sábado, 10. O adversário ainda será divulgado pela organização da competição.

A ADEF tem o objetivo de fornecer treinamento de rendimento a meninas apaixonadas por futsal. Para a associação, o esporte é transformador em diversos aspectos e os valores como a ética e o caráter são primordiais conciliando os estudos, com bolsas, e o esporte.