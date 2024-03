DF confirma mais 19.855 casos prováveis de dengue

O documento também traz a confirmação de 109 óbitos desde o início do ano, além de outros 52 em investigação

O Distrito Federal bateu 140.480 casos prováveis de dengue desde o início de 2024. Os dados foram divulgados em um novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) nesta segunda-feira (11).

Na última semana, foram mais 19.855 casos. O documento também traz a confirmação de 109 óbitos desde o início do ano, além de outros 52 em investigação. “Esses números indicam a importância de mantermos as ações de combate à epidemia, com ações intersetoriais e engajamento da população”, afirma a secretária de saúde, Lucilene Florêncio.

A pasta já realizou quase 280 mil atendimentos de pacientes com sintomas de dengue, mais de 5.700 por dia. Além disso, as ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti ocorrem diariamente, com destaque para quase 1.400 ações de carros do “fumacê”.

Casos no DF

A taxa de incidência da doença é classificada como alta em 29 Regiões Administrativas (RAs). Jardim Botânico, SIA, Lago Sul, Águas Claras e Park Way estão com incidência classificada como média. O Sudoeste/Octogonal é a única RA com baixa incidência de dengue, com 74,56 casos para 100 mil habitantes. Por outro lado, em Brazlândia, a incidência supera 3.103,89 casos para cada grupo de 100 mil.

Em números absolutos, as RAs com maiores números de casos prováveis são Ceilândia (21.448 casos), Samambaia (7.382), Santa Maria (7.252), Taguatinga (6.952) e Sol Nascente/Pôr do Sol (6.530). O boletim epidemiológico inclui os registros de 2.904 casos prováveis de residentes de outras Unidades Federativas.

As 15.924 amostras de exames com PCR detectáveis no DF permitiram confirmar 14.216 infecções do sorotipo viral DenV-2 e 1.708 dos sorotipos DenV-1. Não há registros dos sorotipos DenV-3 e DenV-4. Cerca de 1,93% dos casos prováveis de dengue (2.662), entre moradores do Distrito Federal, apresentaram sinais de alarme, com agravamento dos sintomas. Em 2024, já foram classificados como “graves” 147 casos, entre residentes do DF.

Dos 109 óbitos confirmados neste ano, 65 são de pessoas com 60 anos ou mais. Da faixa etária de zero a 14 anos, foram cinco casos. Os demais têm entre 15 e 59 anos. Os óbitos foram registrados entre moradores de 26 Regiões Administrativas diferentes.

Doença sazonal

Os números de casos prováveis registrados de moradores do DF em 2024 é 1.575,9% maior que o computado no mesmo período do ano passado. O subsecretário de Vigilância à Saúde da SES-DF, Fabiano dos Anjos, lembra que ainda são esperados casos da doença até o mês de maio, período em que historicamente o número de ocorrências começa a reduzir.

“Os cuidados devem permanecer, sobretudo ao longo de todo o período chuvoso. Ao mesmo tempo, é importante contribuir com o trabalho dos agentes da Secretaria de Saúde e de todas as instituições parceiras nas ações contra a dengue, como o Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro”, afirma o subsecretário.

Vacinação

Em paralelo, prossegue a campanha de vacinação contra a doença. Até o dia 6 de março, foram aplicadas 30.569 doses no Distrito Federal, sendo 29.339 em unidades da Secretaria de Saúde e 1.230 em estabelecimentos privados. A campanha na rede pública segue exclusiva para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A lista completa dos locais de vacinação está disponível no site da pasta.