DF bate novo recorde de calor com 35.7ºC neste sábado

O Distrito Federal registrou um novo recorde de calor do ano, até o momento, com 35.7ºC. O local com o maior registro foi a estação localizada na Ponte Alta, no Gama, com 35,7ºC. A umidade chegou a 17%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O DF está sob alerta vermelho, ou seja, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média, por um período maior do que 5 dias. O alerta foi estendido até a próxima terça-feira (26/9), às 18h.

Para conseguir passar com tranquilidade por esse período, o instituto dá algumas dicas: Beba bastante líquido; atividades físicas ao ar livre não são recomendadas; evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; e use hidratante para pele e umidifique o ambiente.